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توك شو

أحمد كريمة: لا يجوز استخراج مومياوات الفراعنة وعرضها أمام الزوار بمقابل مادي "فيديو"

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:39 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
حذر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، من نبش القبور، كما أمرنا ونهانا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 

وقال "كريمة" خلال لقائه على القناة الأولى، إن فتح قبور الفراعنة في الأصل ممنوع، موضحًا أنه ممنوع استخراج جثامين الفراعنة والمومياوات وعرضها للزوار بمقابل مادي، ولكن يجوز استخراجها للبحث العلمي فقط. 


وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن العلماء أكدوا أن قبر الإنسان حرمته مثل حرمة بيته ومسكنه في حياته، لذلك القبر هو مسكن الإنسان بعد مماته، وهذا نعمة من نعم الله على الإنسان وجعل له مأوى في قبره بعد موته.


وأشار الدكتور أحمد كريمة إلى أن هناك البعض يعتقد أن مسألة عدم الإنجاب له علاقة بالسحر والدجل، والبعض يلجأ إلى القبور أو الكذب لكي يعالج المرض الذي يعاني منه، وهذا غير صحيح. 
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