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تعليم

طلاب جامعة سوهاج في زيارة لمحور ديروط بأسيوط

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 11:19 ص
طلاب جامعة سوهاج
طلاب جامعة سوهاج
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أنغام الجنايني
انطلق وفد من طلاب جامعة سوهاج ، لزيارة موقع عمل إنشاء محور ديروط علي النيل بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن مبادرة "كل يوم جديد" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن المبادرة تهدف إلى تعريف شباب الجامعات المصرية بالمشروعات القومية الكبرى بالبلاد. 

وأكد الدكتور أحمد عزيز ، علي أهمية تلك المبادرة ودورها الإيجابي في توعية الطلاب بالمشروعات العملاقة و بإمكانيات مؤسسات الدولة المختلفة، والدور الذي تقوم به للمساهمة في النهوض بالمجتمع، مضيفًا أن مثل هذه الزيارات لها دور هام في تعزيز  الانتماء والحس الوطني لدى الطلاب وتعريفهم بكم الإنجازات التي تتم علي أرض الواقع. 

وأوضح صبري محمود مدير عام رعاية الشباب المركزية، أن المبادرة نفذت بالتعاون مع وزارة النقل وشارك بها 120 طالبا وطالبة، مشيرًا إلى أنه في نهاية الزيارة أعرب الطلاب عن سعادتهم بالاشتراك بهذة المبادرة وبما شاهدوه من انجاز، متمنين زيارة العديد من المشروعات  القومية الأخرى سواء التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أو المشروعات  الجاري العمل بها.


شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، في المباراة الافتتاحية للمعسكر التدريبي لكرة القدم والطائرة النسائية، التي أقيمت على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، ضمن فعاليات المعسكر التدريبي الرياضي الأول لاتحاد طلاب الجامعة.

وذلك بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، رئيس اتحاد الطلاب ونائبه ورؤساء الاتحاد بالكليات. 

وألقى رئيس الجامعة كلمة بهذه المناسبة أكد فيها تقديم الدعم الكامل لإقامة الأنشطة الطلابية التي يقوم بها إتحاد الطلاب، بهدف تنمية القيم الأخلاقية لدي الطلاب وترسيخ الوعي الوطني وزيادة الإنتماء والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن فعاليات المعسكر تأتي في إطار اهتمام الدولة بالرياضة للمحافظة على الصحة العامة وبناء شخصية الإنسان.

وأضاف أنه تمت الموافقة على البدء في إنشاء أول صالة رياضية لطلاب الجامعة تقام بالحرم الجامعي الجديد على مساحة 8200 متر وبتكلفة 175 مليون جنيه.

وناشد الدكتور صفا محمود السيد، الطلاب بالإستفادة قدر المستطاع من هذه الفترة الزمنية لتنفيذ أكبر عدد من الأنشطة الرياضية المختلفة حسب توجهات الدولة لخلق جيل من الشباب قادر على المنافسة وتمثيل مصر في المحافل الرياضية والدولية، مؤكدًا علي أهمية زيادة نسبة مشاركة الفتيات في كافة الأنشطة والفعاليات، كما هو الحال في هذا المعسكر الذي يشارك فيه ٣٣٥ طالبة مقابل ١٧٥ طالبا. 

وقال صبري إبراهيم مدير رعاية الشباب، أن المعسكر يقام خلال الفترة من 16 يناير حتى 6 فبراير المقبل، ويشارك فيه 510 طلاب وطالبة لممارسة عدد من الألعاب المختلفة منها كرة القدم وكرة الطائرة النسائية، والجمباز، والكاراتيه، الجودو، وكرة السلة.

َوأوضح كل من محمد حماده رئيس اتحاد الطلاب، ومحمود السيد أمين اللجنة الرياضية بالاتحاد، أنه في بداية افتتاح المعسكر شهد الدكتور أحمد عزيز طابور العرض وتحية العلم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح من وافتهم المنية خلال الأيام الماضية من طلاب وخريجي الجامعة، منهم المهندس طارق العمدة رئيس اتحاد طلاب الجامعة الاسبق، ورجب محمد قائد عشيرة الجوالة الأسبق.
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