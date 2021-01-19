بدون مقدمات.. رئيس النواب يشرح قواعد الحديث في الجلسة العامة

يعرض كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، برنامج وزارتهما أمام مجلس النواب اليوم، الثلاثاء.









وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالالتزام بالقواعد المتعارف عليها فى سير عمل الجلسة البرلمانية.









وقال إن عدد البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب وصل لنحو 100 بيان عاجل.









وأضاف: "تعلمون أن البيانات العاجلة تحتاج إلى إذن خاص من رئيس المجلس، ويتطلب ذلك ضرورات بعينها يقدرها رئيس المجلس بنفسه وأهمها توافر صفة العجلة".









وأوضح رئيس مجلس النواب أنه سيقوم بمراجعة جميع البيانات العاجلة لتحديد من تنطبق عليه هذه الصفة وفق المادة 215 من اللائحة الداخلية.









وتابع: "تبين لي من بعض البيانات العاجلة أنها لا ترقى لهذا الوصف".









ووصل عدد النواب المتقدمين بطلب الحديث للتعقيب على بيان وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لنحو ٩٥ نائبا، و٨١ طلبا للتعقيب على بيان وزير الإعلام.









وقال رئيس مجلس النواب: "تعلمون أن كل نائب متاح له عرض رؤيته فى ٥ دقائق، ووفقا للعدد المتقدم بطلب للتعقيب نحتاج إلى ١٥ ساعة وهو وقت طويل جدا ويشكل عائقا كبيرا أمام ممارسة المجلس لدوره التشريعى والرقابى".









وأضاف أن هناك سلطة مطلقة لرئيس المجلس في إقفال باب المناقشة، موضحا أن سلطاته التقديرية في إدارة المناقشات حسبما يتطلبه الصالح العام مع مراعاة التنوع حتى تكون فرصة للجميع للمشاركة في أعمال الجلسة.









وأكد حنفي جبالي، أنه حدث استياء من بعض الأعضاء تجاه من تجاوز المدة المحددة لكل عضو، قائلا: "لذا على الجميع الدخول في الموضوع مباشرة دون مقدمات أو تهنئة أو الدخول في غير موضوع النقاش".