مدير تعليم مطروح: قوافل متابعة لضبط الأداء بكافة مدارس المحافظة

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع أعضاء إدارة المتابعة وتنسيق المتابعة برئاسة ممدوح حماد مدير إدارة المتابعة والسيد توفيق مدير تنسيق المتابعة .









وأكد سلامة خلال الاجتماع ضرورة وضع خريطة عمل محددة بتنظيم قوافل لضبط الاداء لتحقيق الجودة المهنية والتميز التعليمي ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكافة مدارس مطروح.





وأضاف مدير تعليم مطروح أنه تم وضع إطار محدد ومنظور جديد لمفهوم عمل المتابعة يسوده الالتزام بالجدية وتقدير المسؤولية والإخلاص في العمل خلال الفصل الدراسي الثاني .





وشدد وكيل الوزارة على الحضور بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لجميع مدارس المحافظة خاصة الموجودة بالقرى والنجوع النائية، والالتزام التام بالدقة والأمانة والمصداقية .





وأضاف سلامة:"أننا نستطيع بالعمل وتقدير المسئولية والإخلاص والتفاني في العمل ضبط العملية التعليمية بجميع الإدارات".





ووجه سلامة الحضور بتكثيف المرور على مدارس المحافظة على مدار العام الدراسي لتدعيم الإيجابيات والوقوف على المعوقات والسلبيات التى تعوق سير العملية التعليمية وسرعة معالجتها حرصا على ابنائنا الطلاب مع الالتزام بتقديم تقارير أسبوعية بانتظام عن محتوي تقارير زيارات أعضاء المتابعة وتنسيق المتابعة للمدارس لتحليلها ووضع الحلول الكفيلة بتجاوز العقبات الموجودة في مدارس مطروح والتي جاء ذكرها بتلك التقارير.





وأوضح سلامة أن تعليم مطروح ينظم حزمة برامج تدريبية للتنمية المهنية بحضور معلمي وموجهي المواد الدراسية في إطار تحقيق أهداف تلك البرامج لصقل المهارات التدريسية وتبادل الخبرات خلال فعاليات التدريبات لافتًا إلى أن ذلك يتم وفق إجراءات احترازية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد تحت إشراف التعليم العام وموجهي عموم المواد الدراسية.



