ممعهوش اللضة.. اعرف ما هي اللضة والمعنى الأصلي للمثل

اللضة هى عملة نحاسية حمراء كان يتم سكها ضمن سك العملات وهي قطعة نحاسية حمراء مكتوب عليها "الله الضامن" ، ويتم توزيعها على الفقراء الذين ليس لديهم أي مليم .





ويذهب الى الدكان يأخذ ما يريد وعند الحساب يطلب صاحب الدكان منه الفلوس فيقول له لا يوجد معي إلا (اللضة) فيأخذها صاحب الدكان ويرجعها لبيت المال فيأخذ بدلًا منها فلوس .





وبعد ذلك يوزعها بيت المال على الفقراء تحت شعار الله الضامن ، ثم اختصرها الناس لكلمة “اللضة”، وأصبحت تعبر عن سوء الحال وضيق الحالة المالية.





وفي بداية الإسلام، استخدم العرب المسلمون عملة بيزنطية ذهبية ونحاسية، وأبقوا على حروفها اللاتينية، وعلى صور ملوك بيزنطة المصورة، والرموز المسيحية.





كما استخدموا عملة فضية ساسانية، عليها صور الملوك الساسانيين، ورمز النار "المقدسة عندهم"، وعبارات بلغتهم الفهلوية.





ثم بدأت تظهر عبارات إسلامية بحروف عربية على العملة المستخدمة لتعطيها طابعًا يتماشى مع الخلافة الجديدة. هنا مثال لعملة ساسانية، طبع في صدرها صورة الملك الساساني يزدجرد الثالث حفيد كسرى الثاني، وعبارة "بسم الله". العملات الإسلامية - عملة إسلامية قديمة.