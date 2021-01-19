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حوادث

تعدى عليه بعصا خشبية ودفنه.. نيابة الزقازيق تقرر إحالة قاتل والده للجنايات

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 12:39 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قررت نيابة شمال الزقازيق إحالة الابن المتهم بقتل والده ومعه زوج شقيقته وصهره، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لتحديد جلسة لمحاكمتهم.


تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة الحسينية من ربة منزل تتهم فيه زوجها وشقيقها بقتل والدها "حسينى ح " 54 سنة بائع ومقيم قرية 2 بحر البقر، بهدف الانتقام منه لخلافات عائلية بينهم.


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وأكدت التحريات صحة الواقعة وتبين قيام " حسن ح " 25 سنة عامل باليومية مقيم قرية بحر البقر 2 دائرة مركز الحسينية، بالاشتراك مع زوج شقيقته وحماه فى نفس الوقت " ع م" 53 سنة تاجر، بقتل والده واستدراجه سويا إلى إحدى القرى المجاورة، وقاما بالتعدى عليه بعصا خشبية، ودفن جثته فى الزراعات، وبعد يومين من الواقعة أبلغت نجلة المتوفى عنهما، فتم القبض عليهما وإحالتهما إلى النيابة العامة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

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