النيابة تطلب التحريات حول المشاركين في حفلة التورتة الجنسية

أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن المتواجدين في واقعة التورتة الجنسية، وطلبت تحريات المباحث في الواقعة.





واستمعت النيابة إلى أقوال الشيف المخلى سبيلها وأنكرت جميع الاتهامات المنسوبة لها، وقالت إنها لا تعرف أى شيء عن التورتة التى ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعى، وأكدت أنها تقوم بتصنيع الحلوى في منزلها، ومنذ عدة أيام تلقت اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص مجهول يطلب فيه عمل تورتة وحلويات عادية وقامت بإعداد الأوردر وتم تسليمه وفوجئت بعدها أنها متهمة بتصنيع تورتة على هيئة أشكال جنسية.





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على صاحبة واقعة الـ تورتة بأحد الأندية الشهيرة بمنطقة الزمالك، بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعى بعض الصور الفوتوغرافية لمجموعة من السيدات أعضاء النادي وأمامهن قطع حلوى معدة بأشكال أعضاء تناسلية خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، خلال الاحتفال بعيد ميلاد إحدى عضوات النادي.