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أخبار العالم

حرمان دولة عربية من حق التصويت في الأمم المتحدة بسبب الديون متراكمة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 01:57 م
الجمعية العامة للأمم
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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قسم الخارجي

قررت الأمم المتحدة حرمان دولٍ عدة، إحداها عربية،  من حق التصويت في الجمعية العامة لها، وذلك بسبب مشكلات تخص الديون، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.

و حرمت ليبيا إلى جانب إيران وخمس دول أخرى من حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تراكم ديون تقدر بأكثر من 700 ألف دولار.

تم الأمر بمعرفة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي قال أن سبع دول من بينها ليبيا فقدت الحق في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم تسديدها مستحقاتها المتراكمة.

وحدد جوتيريش الدول الممنوعة، وهي: "إيران والنيجر وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل وجنوب السودان وزيمبابوي".

واستند القرار الذي اتخذه الأمين العام على اللائحة الضابطة للمنظمة الدولية الأكبر،  وفق المادة 19 من ميثاقها.

وتبلغ ميزانية الأمم المتحدة 3.2 مليار دولار للأغراض التشغيلية ومايخص الرواتب والتجيزات والمتابعات، لكن هناك أموال أخرى بأضعاف هذا الرقم، فيما يخص عمليات السلام، علاوة على ميزانيات أخرى، لمنظمات وهيئاتها الأخرى.


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