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أخبار العالم

بريطانيا تكشف عن أولى مباحثاتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:36 م
بريطانيا تكشف عن
بريطانيا تكشف عن أولى مباحثاتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة
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دعاء أبوهشيمة
كشفت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أن أولى مباحثاتها مع إدارة بايدن ستدور حول الاتفاق النووي مع إيران.

ووفقا لوسائل إعلام بريطانية، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، خلال حديثه أمام البرلمان اليوم الثلاثاء، إن تأكيد تولي جو بايدن منصب الرئيس المقبل للولايات المتحدة يظهر أن الديمقراطية هناك لا يمكن أن تتحداها أقلية عنيفة.

وقال إن "استئناف الكونجرس والمصادقة على فوز جو بايدن في 7 يناير أرسل رسالة أساسية مفادها أن الإرادة الديمقراطية للشعب الأمريكي لا يمكن أن تتحداها أقلية عنيفة".

وأعرب دومينيك راب عن تطلع المملكة المتحدة للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرا إلى أن أولى المباحثات مع إدارة بايدن ستدور حول الاتفاق النووي مع إيران.

وكانت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) قد أصدرت بيانا يوم السبت الماضي، يفيد بأنه ليس لدى إيران أي استخدامات مدنية ذات مصداقية لمعدن اليورانيوم، ولإنتاج معدن اليورانيوم جوانب عسكرية خطيرة محتملة".

وقالت دول الترويكا الأوروبية في بيانها، أن طهران بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 سبق أن تعهدت بالامتناع عن ممارسة أي أنشطة وبحوث في مجال تعدين اليورانيوم على مدى 15 عاما
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