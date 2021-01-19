جلب اللقاح للبنانيين.. تفاصيل لقاء جمع دياب بالحريري في بيت الوسط

استقبل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيت الوسط ، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد ظهر اليوم.





وتناول اللقاء آخر المستجدات ومجمل الأوضاع العامة علي الساحة اللبنانية.





وقال حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال: إن ‏لبنان بأمسّ الحاجة لوفاق سياسي بين مختلف الجهات ومنذ 12 شهرًا تمّ تشكيل حكومتي "حكومة مواجهة التحديات"





وأضاف دياب قائلا : هناك توافق مع الحريري على أنّ الأولوية هي لتشكيل الحكومة ومعالجة كلّ الآثار على لبنان والحريري أبدى انفتاحًا للتشاور مع مختلف الجهات وأحاول القيام بدور إيجابي لإعادة إطلاق عجلة التشكيل.





من جانبه ذكر الحريري قائلا : بحثنا في ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن وأبديت كلّ انفتاح للتشكيل وموقفي واضح وأقول للبنانيين "يجب أن نحافظ على أهلنا وأحبائنا في ظلّ انتشار كورونا والالتزام بالاجراءات".





وواصل الحريري تصريحاته قائلا : تترتّب على المواطن مسؤوليّة على صعيد مواجهة انتشار "كورونا" والدّولة مسؤولة أيضًا.





وتابع ‏الحريري قائلا : سأكثّف رحلاتي وسأعمل جاهدًا لجلب اللقاح الى لبنان في أسرع وقت ممكن.









وعلق مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران على زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى بيت الوسط مغردًا: "زيارة الرئيس حسان دياب إلى بيت الوسط ليست جزءًا من المواجهة السياسية، بل على العكس هي محاولة حث كل الأطراف للإسراع في تشكيل الحكومة".



