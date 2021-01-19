شاهد | أول فتاتين في مصر تحصلان على جواز سفر بحري على سفن الصيد

لم يكُ انضمامها إلى الصفوف البحرية المصرية سهلا، ففي سابقة الأولى من نوعها حصلت كل من كابتن ريم الردان وكابتن ميادة رمضان على جواز سفر بحري على سفن الصيد برتبة ضباط مناوبة ملاحية، بعد تخرجهما من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.





وقالت "ريم الردان" خلال لقائها ببرنامج اللمة الحلوة المذاع على فضائية "المحور" أن دخول كلية المصايد والاستزراع السمكي بالأكاديمية البحرية كان بمثابة تحدي كبير لتحقيق حلمي ومع مرور الوقت حظينا باهتمام ودعم من الدكاترة والزملاء وقدرنا إثبات أن هذا المجال ليس حكرًا فقط على الرجال.



