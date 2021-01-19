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شاهد | أول فتاتين في مصر تحصلان على جواز سفر بحري على سفن الصيد

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 07:05 م
أول فتاتين في مصر
أول فتاتين في مصر تحصلان على جواز سفر بحري على سفن الصيد
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ندى عبد العزيز
لم يكُ انضمامها إلى الصفوف البحرية المصرية سهلا، ففي سابقة الأولى من نوعها حصلت كل من كابتن ريم الردان وكابتن ميادة رمضان على جواز سفر بحري على سفن الصيد برتبة ضباط مناوبة ملاحية، بعد تخرجهما من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وقالت "ريم الردان" خلال لقائها ببرنامج اللمة الحلوة المذاع على فضائية "المحور" أن دخول كلية المصايد والاستزراع السمكي بالأكاديمية البحرية كان بمثابة تحدي كبير لتحقيق حلمي ومع مرور الوقت حظينا باهتمام ودعم من الدكاترة والزملاء وقدرنا إثبات أن هذا المجال ليس حكرًا فقط على الرجال.

ومن جانبها أشارت "ميادة رمضان" أن قرار الالتحاق بكلية المصايد والاستزراع السمكي جاء بسبب أن عائلتها تعمل في مجال الصيد بالوراثة: "عائلتي تمتلك سفن للصيد أبا عن جد" ولفتت إلى أن أسرتها دعمتها وشجعتها على خوض التجربة حتى كللت بالنجاح والتفوق.
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