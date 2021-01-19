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سجن مدير بلدية بالكويت و3 مصريين بتهمة الاستيلاء على المال العام‎‎ | تفاصيل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 03:48 م
سجن مدير البلدية
سجن مدير البلدية في الكويت و3 مصريين
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سمر صالح
قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، بسجن مدير في البلدية وموظفين مصريين لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ؛ بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وشمل الحكم موظفة أخرى من الجنسية المصرية، بسجنها خمس سنوات، وإلزام المتهمين جميعا برد المبالغ المختلسة وتغريمهم ضعفها، وإبعاد المصريين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، نقلا عن صحيفة "الراي" الكويتية.

وتسعى الكويت بمختلف قطاعاتها الحكومية إلى محاربة الفساد، وإحالة جميع المتهمين في قضايا الفساد المالي والاستيلاء على المال العام إلى القضاء؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وسبق أن نظرت المحاكم الكويتية بقضايا مشابهة بمؤسسات مختلفة، بعضها صدر فيها أحكام وبعضها الآخر ما زال قيد المحاكمة، ومن أبرز قضايا الاختلاسات قضية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتهم بها المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان.
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