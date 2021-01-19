هل يجوز قضاء الصوم بدفع النقود مباشرة.. أمين الفتوى يجيب

تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤال من سيدة تقول إنها أفطرت قرابة 3 شهور رمضان على مدار 3 سنوات .. كيف يمكن القضاء.





أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه بعدما تزول الأعذار يجوز القضاء ولو صيام يوم أو يومين كل أسبوع حتى تنتهي الثلاثة أشهر ، ولو صيام يومين فقط في الأسبوع ستكون المحصلة في السنة الواحدة 104 أيام .





وأكد أنه لا يشترط في هذه الأيام أن تكون متتابعة، بل متفرقة، سواء كل أسبوع يومًا أو كل شهر يومًا أو حسب ما يتيسر ذلك.





قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أفطرت فى رمضان ثم انتهى رمضان وتريد أن تجمع بين ما عليها من قضاء والست من شوال ففى هذه الحالة التفريق أولى وأثوب من الجمع.



