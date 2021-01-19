ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خاص| أغنى شاب في مصر يكشف عن أغلى سيارة وطائرة قادهما وحب حياته

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:53 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

"محمود بدري" شاب عشريني يصنف كأغنى شاب في مصر ، كان ظهوره لأول مرة منذ أكثر من عامين أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ركوبه العربات الفارهة وشرائه الطائرة الخاصة  وعيشه مظاهر الثراء  وهو لا يزال في مقتبل شبابه.


وفي حديث " محمود بدري" أغنى شاب في مصر لموقع صدى البلد، روى العديد من كواليس حياته وأغلى السيارات التي ركبها وحقيقة ثروته الطائلة، وحب عمره خطيبته نورا.


يحكي " محمود بدري"  أن من أغلى السيارات التي قادها في حياته هي  الرولز رويز والتي تقدر بحوالي 7 ملايين جنيه ولمبورجيني والتي يصل سعرها أكثر من 8 ملايين جنيه، أما بالنسبة لأغلى الطائرات التي حلق بها فهي الطائرة الخاصة من طراز  crj 200 وتقدر بملايين الدولارات، حيث يوضح " محمود" أن هذه الطائرة كانت السبب في أن أطلق عليه لقب أغنى شاب في مصر لكونه أول شاب يركب هذا الطائرة  بمصر.


يقول أغنى شاب في مصر، إن جوجل صنفه كأغنى شاب في مصر، وليس هو من صنف نفسه بهذا اللقب، لافتا إلى أن هناك شبابا في عمره أغنى منه بالتأكيد.


ويكشف " محمود بدري" أغنى شاب في مصر، أن دخله الشهري بشكل غير ثابت يصل لنحو 700 ألف جنيه شهريا،  وان ثروته تقدر  بـ 200 مليون جنيه لكونه سفيرا للبرندات العالميه ، مشيرا إلى أنه ستربح من الاعلانات التي تقدم له وأنه يدفع ضرائبه بانتظام.


اقرأ أيضا:

أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل



أما  عن الفيديو الساخر الذي سجلته  الفنانة نيللي كريم،  والذي طالبت فيه " محمود" بمنحها اي هدايا أو تركب معه طائرته الخاصة، فيقول إن النجمة نيللي كانت تمازحه وليس أكثر من باب الفكاهة ، وأن هذا الأمر أسعده كثيرا.


أما عن الحياة العاطفية لأغنى شاب في مصر، فيقول إنه مرتبط وخاطب حبيبته نورا التي ظل يصفها بحب عمره بعد 4 سنوات من الحب المتبادل بينهما ، وأنه ينتظر انتهاء  دراستها لعقد قرانه عليها.


يروي " محمود بدري" لصدى البلد أنه يتلقى العديد من رسائل المساعدة ، لكنه لا يستجيب لها، لكون 90٪ من تلك الرسائل غير جدية، مفسرا ذلك بأن الشخص الذي يملك هاتفا محمولا حديثا وباقة انترنت ويقضي وقته عبر الفيس بوك بدون عمل، لا يمكن أن يكون في حاجة إلى المساعدة كما يدعي، لافتا الى أنه يفضل منح أموال المساعدة الى جمعيات خيرية وليس لأفراد.


وينصح "بدري" أغنى شاب في مصر،  الشباب بالعمل بجد ليجد نتيجة، لافتا إلى أنه يحزن  على الشباب الذي يملك طموحات كبيرة ويفضل حصوله على وظيفة، مشيرا إلى أنه لا يوجد موظف غني إنما الوظيفة تحمي من الفقر ، لكن لا تجعلك تصل للثراء ، موضحا أن أصحاب الأفكار المميزة والفريدة مثل بيل جيتس وستيفن جوبز كانوا أصحاب مشاريع وأفكار وليسوا موظفين.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ 300 جنيه.. ضابط صاعقة يروي واقعة شاب مضلل من قبل المتطرفين

أغنى شاب في مصر يكشف حقيقة ثروته المقدرة بـ 200 مليون جنيه.. فيديو

زوكربيرج يفضل سامسونج ونولان لا يستخدمها وإيلون ماسك يحطمها.. أغرب عادات المشاهير مع الهواتف الذكية

أغنى شاب في مصر يروي تفاصيل محاولة سرقته بالإكراه على كورنيش النيل

ترشيحاتنا

بعد إيقاف الشناوي.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة مدوية بشأن حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

كيف تنجو من نوبة قلبية بمفردك؟ جمال شعبان يقدم نصائح مهمة

هيكل: "شقق العجوزة" مخصصة لمركز الإعلام الأجنبي التابع لـ ماسبيرو

حاولا رشوة مسئول بمصلحة الضرائب.. الرقابة الإدارية تقبض على مالك ومدير مكتب محاسبة شهير

غاوية دراسة وروايات.. رحلة نور ابنة عمرو دياب من مصر إلى لندن

غليان في نادي الزمالك بسبب الخصومات التعسفية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارات صينية فاخرة تتفوق على نظيرتها الألمانية.. صور

أبرز العوامل المؤدية إلى خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم

رفع نسبة الأكسجين في الدم والحماية من الزهايمر.. تعرف على فوائد الغناء والضحك