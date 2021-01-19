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فن

فيلم «الخطة العايمة» يحتل المركز الثالث بإيرادات بلغت 16 ألف جنيه

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:01 م
فيلم الخطة العايمة
فيلم الخطة العايمة
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أحمد إبراهيم - سعيد فراج
احتل فيلم الخطة العايمة المركز الثالث من حيث الإيرادات اليومية، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 16 الف جنيه.   

فيلم الخطة العايمة تدور أحداثه في إطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك. 

والفيلم بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولى للمنتجة "شهد رمزي" بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله" شركة أوسكار "للؤي عبدالله"، و"وائل عبدالله". 

جدير بالذكر المنتجة "شهد رمزي" ابنة المنتج والموزع السينمائي "محمد حسن رمزي" صاحب شركة النصر للإنتاج والتوزيع السينمائي.
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