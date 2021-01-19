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أخبار العالم

اختيار سيدة مسئولة ملف الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 06:28 م
باربرا ليف
باربرا ليف
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شريف سيد
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، تعيين باربرا ليف، السفيرة الأمريكية السابقة في الإمارات، كمسئولة عن ملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي. 

ومن ناحية أخرى، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سيبدأ رئاسته بحضور قداس الكنيسة الصباحي برفقة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش ماكونيل، وذلك في رغبة منه لتوحيد صف الشعب الأمريكي. 

وقالت الشبكة، إن بايدن دعا ماكونيل، أحد المقربين من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، إلى حضور الصلاة في كنيسة سانت ماثيوز في العاصمة واشنطن. 

وبحسب ما ورد من المتوقع أن يحضر الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي القداس.

ومن المتوقع أن يحضر نائب الرئيس مايك بنس حفل التنصيب في مبنى الكابيتول - على الرغم من أن ترامب قال إنه سيوافق على ذلك.

يأتي ذلك مع الإجراءات الأمنية المشددة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بالتزامن مع تنصيب جو بايدن في منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. 
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