أفريقية النواب تستقبل وفد منطقة التجارة الحرة الأفريقية

استقبلت لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي وفدا من منطقة التجارة الحرة الافريقية برئاسة سكرتير عام المنطقة وامكل مين، في حضور الدكتور أحمد مغاوري وكيل أول وزارة التجارة والصناعة.





ويزور وفد سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية برئاسة وامكيلي ميني سكرتير عام الاتفاقية القاهرة يزور ا حاليًا لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين الحكوميين بشأن خارطة طريق إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية،





وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد أكدت خلال لقائها الوفد أمس حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية \"AFCFTA\" والتي بدأ العمل بموجبها اعتبارًا من بداية العام الجاري.



