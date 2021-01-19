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رياضة

الأهلي يمدد عقدي محمد شريف وعلي لطفي ‏

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:23 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن تجديد عقد محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة ‏القدم لمدة موسمين، لتصبح مدة تعاقده مع الأهلي 4 سنوات قادمة، كما أعلن عن تمديد عقد ‏الحارس علي لطفي لمدة ثلاث سنوات، وتصبح فترة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.‏

جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، والتنسيق الكامل مع الكابتن محمود ‏الخطيب رئيس النادي.

وحرص النادى الأهلى على توقيع اللاعبين من أجل مزيد من التركيز فى المرحلة المقبلة التى تحتاج الى تركيز شديد سواء قبل المشاركة فى بطولة العالم للاندية أو بطولة الدورى أو دورى أبطال افريقيا .

الأهلي يمدد عقدي محمد شريف وعلي لطفي ‏
الأهلي يمدد عقدي محمد شريف وعلي لطفي ‏
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