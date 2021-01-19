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أمين الفتوى بالإفتاء: زواج التجربة مخالف للشريعة الإسلامية.. فيديو

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 10:15 م
الدكتور خالد عمران
الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الافتاء
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محمود محسن
أكد الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الافتاء أن فكرة زواج التجربة تعد استهتار واستهزاء بشئ مقدس  مؤكد أنه يقوم بأستغلال الزواج من أجل تحقيق شهرة.

وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن مسمى زواج التجربة مخالف للقيم مشيرا إلى أنه يعد استهتار بشئ مقدس مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل الزواج ميثاق غليظ ولا بد أن يحترم.

وتابع   أمين الفتوى بدار الافتاء أن زواج التجربة يعد تلاعب بهذا الميثاق الغليظ مؤكدا أن بعض الشروط لزواج التجربة يعد مخالف للشريعة الاسلامية .

وأشار عمران إلى أن زواج التجربة لا ينظر إليه شرعا وقانونا مؤكدا أن هناك جهات تعمل على حل مشاكل الطلاق ولا بد من استشارة المتخصصين سواء في الشريعة أو علماء النفس.
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