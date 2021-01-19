بعد أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكي.. اعتقال مؤيدة لترامب سرقت لاب توب بيلوسي

ألقي القبض على أحد مؤيدي دونالد ترامب مشتبه فيها لسرقة جهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) من مكتب النائبة الديمقراطية نانسي بيلوسي خلال أعمال الشغب في الكابيتول الأمريكية.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، تم اعتقال رايلي جون ويليامز ، 22 عامًا ، في بنسلفانيا بتهمة الدخول إلى المبنى بشكل عنيف وغير قانوني وكذلك بسبب السلوك غير المنضبط.





وقال خطيبها السابق، إن السيدة ويليامز تنوي بيع البيانات للمخابرات الروسية، وكان قد لقى 5 أشخاص مصرعهم بعد أن اقتحمت عصابة مؤيدة لترامب الكونجرس في 6 يناير.





وتعد قضية ويليامز من بين أكثر من 200 قضية تم التحقيق فيها منذ اقتحم أنصار الرئيس طريقهم إلى مبنى الكابيتول حيث اجتمع المشرعون لتأكيد فوز جو بايدن في الانتخابات، وأظهرت سجلات الشرطة أن ويليامز اعتقلت يوم الاثنين في المنطقة الوسطى من ولاية بنسلفانيا.





وقالت مصادر لشبكة سي بي إس نيوز إن وليامز سلمت نفسها للسلطات، ووفقا للائحة الاتهام، ولم يذكر ادعاءات البيانات، وبحسب ما ورد لا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في هذه الادعاءات.





ويقول التقرير إن ويليامز قد تم مشاهدتها في لقطات تليفزيونية وهي توجه الحشود التي اقتحمت مبنى الكابيتول، وقال وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي في ملف المحكمة إن الوكالة تلقت بلاغًا من حبيب سابق لوليامز زعم أنها كانت تنوي أخذ جهاز كمبيوتر محمول أو محرك أقراص ثابت من مكتب السيدة بيلوسي ، رئيسة مجلس النواب الأمريكي.





وقال الشاهد إنها تنتوي إرسال جهاز الكمبيوتر إلى صديق في روسيا، وكانت تخطط بعد ذلك لبيع الجهاز إلى جهاز المخابرات الروسي الأجنبي.





وكتب نائب رئيس بيلوسي، درو هاميل، على تويتر بعد يومين من الهجوم أن جهاز كمبيوتر محمول سُرق من مكتب المتحدث، لكنه استخدم فقط لتقديم العروض.