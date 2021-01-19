بروتوكول تعاون في سوهاج بين الجامعة والأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات

وقع الشيخ علي محمد طيفور مدير مديرية أوقاف السويس والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم الثلاثاء 19 /1/ 2021م بجامعة سوهاج بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف سوهاج وجامعة سوهاج بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة سوهاج.





وأشار علي محمد طيفور مدير مديرية أوقاف سوهاج إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات :

اللغة العربية وآدابها.

الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.

بناء المهارات الإعلامية.





كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.



