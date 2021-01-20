هيئة السكك الحديدية: أعمال الصيانة ساهمت في التقليل من الحوادث

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن المرفق فى فترة طويلة من الزمن كان يعانى من مشكلات كثيرة، موضحًا أن الإعلام يتحدث عن المرفق فى حالة حدوث حوادث ومشكلات، ولا يتحدث فى حالة وجود شيء مميز.





وأضاف ، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين ، أن المرفق كان متهالكًا، وجرارات العربات وصل عمرها إلى 45 عامًا، مؤكدًا أن هناك جرارات منذ أعوام 1972 و1976.





ولفت إلى أن مرفق السكة الحديد كان يحتاج لـ الأموال من أجل الصيانة، مشيرًا إلى أن العمر الافتراضي لـ الجرارت 25 عامًا وليس 45 كما كان فى مصر.





وأكد أنه منذ تولى الوزير كامل الوزير قطاع النقل حدث تطور كبير فيه، والقيادة السياسية تهتم بتوجيه استثمارات وضخ أموال لتطوير قطاع السكة الحديد، لافتًا إلى أن أعمال الصيانة والاهتمام بالبنية الأساسية للقطارات ساهمت في التقليل من الحوادث.





وأشار إلى أنه يتم الاهتمام بتطوير تأهيل العامل البشري من خلال عقد دورات تدريبية وانتقاء عناصر ذات مؤهلات مُتخصصة، وأن الدولة تستهدف تطوير المرفق بقيمة تبلغ نحو 142 مليار جنيه حتى عام 2025.





وأشار إلى أن قائدي القطارات حاصلين على مؤهل فوق متوسط، فضلًا عن أن العاملين بالهيئة، من خريجي معهد التدريب على تكنولوجيا السكك الحديدية، موضحًا أن المعهد يعطي مؤهلاً فوق المتوسط، فالقائد يكون قادرًا على التعامل مع القطارات الجديدة و التى تعمل بتكنولوجيا عالية.