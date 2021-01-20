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فن

وآهيامه.. ماجد المهندس يتجاوز 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:11 ص
ماجد المهندس - وآهيامه
ماجد المهندس - وآهيامه
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سعيد فراج
حققت أغنية «وآهيامه» للفنان ماجد المهندس، 3 ملايين و296 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بعد ما طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في 11 يناير الجاري. 

أغنية «وآهيامه» لـ ماجد المهندس، من كلمات: الجميلة، الحان: احمد الهرمي، توزيع: سيروس، مكس وماستر: جاسم محمد. 

من جهة أخرى، حققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان ماجد المهندس 38 مليونًا و227 آلاف مشاهدة، على القناة الرسمية لشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب". 

أغنية «مو ضروري»، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين. 

واحتلت أغنية «مو ضروري» لـ ماجد المهندس، ترتيب أغاني ألبومه الجديد «شهد الحروف»، الذي طرح منه كليب «ياللي أحبك موت»، من كلمات: الأمير فهد بن خالد، وألحان: الموسيقار طلال، وتوزيع: زيد عادل. 

ويضم ألبوم ماجد المهندس الجديد «شهد الحروف» 9 أغاني، بالإضافة إلى «مو ضروري»، وهي: 

- قاضي غرامي: كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان طلال، وتوزيع خالد. 
- يكفي غياب: كلمات سعود بن عبدالله، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل. 
- عيد ميلاد: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس.
- المسألة فيها إن: كلمات خالد المريخي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.
- بنام: كلمات يوسف الشطي، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.
- شهد الحروف: كلمات بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع مدحت خميس.
- جفن الليل: بدر بن عبد المحسن، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.
- ياللي أحبك موت: فهد بن خالد، وألحان طلال، وتوزيع زيد عادل.
- لحظة هواي: كلمات دايم السيف، وألحان طلال، وتوزيع حسام كامل.
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