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فن

شطبنا.. مشاهدات ضعيفة لـ أغنية رامي صبري على يوتيوب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:55 ص
رامى صبرى - شطبنا
رامى صبرى - شطبنا
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أحمد إبراهيم
طرح المطرب رامي صبرى، أولى أغانيه في عام 2021، وتحمل اسم "شطبنا"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" والتى حققت 295 ألف مشاهد فقط بعد طرحها في 17 يناير الجاري. 

أغنية "شطبنا" من ألحان زعيم، كلمات محمد عاطف، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، وتصوير عماد قاسم. 

يذكر أن الفنان رامى صبرى أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن انتهاء خلافه مع كل من تامر حسين وعزيز الشافعى بسبب أغنية للمطرب عمرو دياب.

وقال رامى صبرى: "تامر حسين عشرة كبيرة ونجاحات كتير أوي وعزيز الشافعي عزيز وغالي كان سوء تفاهم وعدى.. حصل خير".
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