ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

صميدة رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ.. والضوي لـ النواب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:22 ص
الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر
Advertisements
ماجدة بدوى
قررت الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، اختيار الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ المعين بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسا للهيئة البرلمانية و ممثلا لها أمام مجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعى الحالي.  

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ التى تضم فى عضويتها اللواء طارق رسلان ، والنائبة ايرينى ثابت، والنائب إبراهيم شحاته، والنائب هاني عبدالشهيد، تلاه اجتماع الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب مساء أمس بالمقر الرئيسى للحزب.

حيث تم اختيار النائب رفعت درويش الضوي رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر وممثلًا لها أمام مجلس النواب ، خلال الفصل التشريعي الحالي، وتضم في عضويتها كل من النائب أحمد مقلد والنائب محمد طلبة والدكتورة هبة الله جورج والنائبة عايدة السواركة والنائبة دعاء عريبي والدكتورة سمر سالم والدكتورة حنان عبدالمنعم.  

وشهد الاجتماع المشترك للهيئتين البرلمانيتين للحزب ترتيب أولويات المرحلة الحالية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك التي كلف الحزب نوابه بمتابعتها،و يعكف الحزب على تقييم أداء الحكومة بعد الاستماع لبياناتها المتعاقبة أمام مجلس النواب.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حماة الوطن: نمتلك خبرات سياسية في المجالس النيابية.. وسنقدم رؤى لحل الأزمات

بحضور وزير الرياضة .. افتتاح ملاعب مستقبل وطن بعد تطويرها

«السباعي» و«نجاتي» متحدثان باسم نواب تنسيقية الأحزاب بمجلس الشيوخ

بعد رسالة الحكومة للبرلمان.. النواب يوافق على إحالة مشروعات القوانين المعطلة للجان النوعية.. ورفع الجلسة العامة لحين الانعقاد الأحد المقبل

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

بالأصفر القصير.. شاهد فيفي عبدة تخطف الأنظار على الشاطئ

رحلت وحيدة في شقتها.. قصة وفاة سعاد مكاوي المأساوية

الأرصاد: ارتفاع طفيف في الحرارة وطقس الغد مائل للبرودة على كافة الأنحاء

تزامنا مع تمديد الإغلاق وتشديد القيود.. قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا بـ ألمانيا

رعب السنين.. ثعبان يخرج من سقف مطبخ ويجلس على طاولة العشاء في بريطانيا | صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور

سعر ومواصفات نيسان ارمادا 2021 في أمريكا.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. سعر ومواصفات هيونداي كريتا اس يو 2 CRETA موديل 2021