جامعة سوهاج تناقش تجهيزات الحملة التسويقية للمنتجات التراثية

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج ، اجتماعاََ تحضيرياََ مع ٣٠ شابا وفتاة من خريجي الجامعة بمختلف الكليات، ممن سبق لهم الحصول علي الدورات التدريبية في المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، وأيضًا في مجال ريادة الأعمال،





وذلك بحضور الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتورة ريهام محمد علي مدير مركز الحرف اليدوية والتراثية بالجامعة.





وفي بداية اللقاء أبدى رئيس الجامعة إعجابه بطموح وحماس الشباب واصرارهم علي ترك بصمتهم الخاصة في مسيرة التنمية لرسم مستقبل أفضل للوطن، موضحًا أن الاجتماع جاء بهدف وضع وبلورة تصور محدد لصياغة حملة تسويقية للمنتجات التراثية والحرفية.





وذلك في ضوء الخطاب الوارد من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التكليفات الرئاسية برصد مبلغ ٥٠ مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم تلك الحملة التسويقية بمحافظتي سوهاج وقنا.





ومن جانبه قال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الاجتماع عُقد علي هيئة ورشة عمل تحضيرية، حيث تضمن العديد من المناقشات والمقترحات والتي ستستمر علي مدار ٣ أيام متواصلة، للوصول إلى تصور واضح وواقعي قابل للتنفيذ بجدول زمني محدد لعرضه علي رئيس الجامعة تمهيدًا لإرساله للمجلس الأعلى للجامعات.







