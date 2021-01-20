750 ألف جنيه لتدعيم الأسطول الميكانيكى بمياه أسيوط

أعلن المهندس محمد صلاح عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن تدعيم أسطول الشركة الميكانيكى بعدد (3) معدات ثقيلة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 750 ألف جنيها ضمن خطة الاحلال والتجديد السنوية التى تخصصها الشركة لأعمال الاحلال والتجديد وإعادة تأهيل الأصول.





وأكد أن الشركة تولى أهمية كبرى لمشاريع الاحلال والتجديد فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأشار إلى أن الشركة دعمت معداتها الثقيلة بعدد (1) شاحنة كبيرة (تيرلا) تم تصنيع المقطورة الخاصة بها ذاتيا لأغراض نقل اسطوانات الكلور لتصل سعة الشاحنة الكبيرة إلى عدد (15) أسطوانة كلور كبيرة، وبلغت تكلفة التصنيع الإجمالية 400 ألف جنيها، ليصل إجمالي سيارات نقل الكلور (11) سيارة ما بين الشاحنات الكبيرة (التيرلا) والنقل الصغيرة التى تصل سعتها إلى (6) إسطوانات كلور.



