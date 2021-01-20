أضخم اعتماد بريطاني لمشروع أجنبي.. تحالف بومباردييه للنقل يبرم عقدا مع مصر لبناء خطيّ مونوريل

أعلن تحالف شركات بقيادة "بومباردييه للنقل" توقيع اتفاق مع الحكومة المصرية لبناء خطيّ قطار مونوريل جديدين بتمويل قدره 1.7 مليار جنيه إسترليني مقدم من دائرة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية، وهو أضخم تمويل تقدمه الدائرة لمشروع بنية تحتية خارج المملكة المتحدة.





وذكر موقع الحكومة البريطانية أن وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس أعلنت اليوم تخصيص الاعتماد للمشروع، الذي من المنتظر أن يخلق فرص عمل تتطلب خبرات عالية في بريطانيا.





وأوضح الموقع أن الاختيار وقع على تحالف بومباردييه للنقل لتنفيذ مشروع مونوريل القاهرة بموجب عطاء تقدمت به خلال قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية في يناير الماضي. وسيتم تصميم وبناء قطارات المونوريل المصرية في مصنع بومباردييه بمقاطعة ديربيشاير وسط إنجلترا.





وأضاف الموقع أن المملكة المتحدة هي أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، حيث تطمح بريطانيا إلى أن تصبح الشريك التجاري والاستثماري الأفضل لمصر، مع لعب دائرة ضمان اعتمادات التصدير البريطانية الدور الرئيسي في هذه الشراكة.





وقال رئيس تحالف بومباردييه للنقل مات بيرن "يؤكد فوزنا بمشروع مونوريل القاهرة وسط منافسة دولية أن قطاع السكك الحديدية البريطاني يمكنه المنافسة والفوز في أسواق صاعدة مثل سوق النقل المستدام، وهذا الاتفاق سيحقق منافع مستدامة لمصر ويخلق فرص عمل في المملكة المتحدة".





ويوظف تحالف بومباردييه للنقل 4000 شخص في المملكة المتحدة، بينهم 2000 شخص في مصنع ديربيشاير الذي يضم 400 مصمم محترف، وسيتم توظيف هذه الخبرات لبناء قطاري مونوريل مكهربين لتشغيلهما على خطين يصلان العاصمة الإدارية الجديدة بشرق القاهرة، ومدينة 6 أكتوبر بالجيزة.





وتعد مشروعات السكك الحديدية الأحادية (المونوريل) جزءًا من خطط مصر لبناء بنية تحتية للنقل المستدامة يمكنها التعامل مع تزايد عدد سكانها مع الحد من تأثيرات تغير المناخ.