أرسل صور زوجته عارية لأبيها.. تفاصيل جديدة عن والد رضيعة الدقهلية تكشفها جدتها

كشفت جدة الطفلة الرضيعة بالدقهلية تفاصيل جديدة حول واقعة تعدى والدها وقيامه بتجريدها من ملابسها انتقاما من والدتها.









وقالت إن المتهم سيئ السمعة لكنهم لم يكتشفوا ذلك إلا بعد الزواج، وحاولت ابنتها الانفصال أكثر من مرة إلا أن كل محاولاتها باءت بالفشل، بالإضافة إلى أن وجود ابنتها أجبرها على الاستمرار فى الزواج من أجل ابنتها الرضيعة.









وأضافت، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زوج ابنتها قام بضرب زوجها وهو جد الرضيعة، والتعدى على عمتها وعلى أقاربها عندما عاتبوه وحاولوا أن يصلحوا بينه وبين زوجته بسبب تعديه عليها بالضرب والسباب.









وأوضحت أن زوج ابنتها قام بالفعل بتصويرها عارية وأجبرها على أن تقول ألفاظا نابية وقام بإرسال هذه الصور ومقاطع الفيديو إلى والدها، وتم عمل محضر في النيابة بهذا الاتهام الجديد له بإجبار الزوجة على التصوير مرغمة والنطق بألفاظ نابية.









وتابعت: "منى ابنتى طيبة القلب وربيتها على حسن الخلق، وزوجها كان غير جدير بها، ولكن رضيعتها أجبرتها على الاستمرار في الحياة معه رغم أن كل جيرانه حتى من يعملون معه - وهو يعمل ميكانيكيا - يعرفون جيدا أسلوبه السيئ في التعامل مع الآخرين، وكل ما نريده حق بنتي وحق رضيعتها من هذا الأب الظالم القاسي الذي ليس له قلب ولا إحساس".









فيما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية برئاسة الرائد محمد على، رئيس مباحث المركز، من ضبط أب قام بتعرية طفلته الرضيعة بقرية بانوب بمركز نبروه.









وتعود الواقعة عندما ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من آمال بسيونى محمد، 31 عاما، ربة منزل، تتهم زوجها بتعرية طفلتها بأحد شوارع القرية للانتقام منها بسبب خلافات أسرية متتالية، ونشرت فيديو قام بتصوير الواقعة ومدى قسوة الأب.









وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وتبين أنه يدعى "رمضان. ح. ح"، ٤٠ عاما، حال اختبائه بمنزل أحد أصدقائه بالقرية، وتم اقتياده إلى مركز شرطة نبروه.









وبمواجهة المتهم، أكد أن ما فعله لوجود خلافات بينه وبين زوجته دفعته إلى الانتقام منها، وتم العرض على النيابة.