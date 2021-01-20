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فن

أحمد فؤاد سليم ومها نصار أحدث المنضمين لمسلسل "الطاووس" رمضان 2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:40 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
تعاقد كل من الفنان القدير أحمد فؤاد سليم والفنانة مها نصار، على المشاركة في بطولة مسلسل" الطاووس" المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكاتبة المؤلف محمد ناير.

وبدأ فؤاد سليم ومها تصوير مشاهدهما بالمسلسل في أستوديو مصر، على أن يتم الانتقال خلال الأيام المقبلة للتصوير في ديكور آخر، خاصة أنهما يقدمان أدوار محورية في أحداث المسلسل، في ظل حرص روؤف عبد العزيز على التصوير بشكل مستمر لسرعة الانتهاء من نسبة كبيرة من العمل. 

يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، و أشرف مصيلحي، والفنانة الشابة فرح الزاهد، هذا إلى جانب كل أحمد فؤاد سليم و مها نصار أحدث المنضمين للعمل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية النجم جمال سليمان، والذي يقدم شخصية محامي مخضرم يحقق في أحد القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأس على عقب.

يذكر أن آخر أعمال المخرج رؤوف عبد العزيز الدرامية مسلسل قمر هادي، والذي شارك في بطولته النجم هاني سلامة، كما يعد كلا من مسلسل المواطن أكس، و فيرتيجو، و القيصر، من أهم أعمال المؤلف محمد ناير.
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