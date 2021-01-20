لأول مرة منذ 1947.. خطوة جريئة من اليونان تشعل الحرب مع تركيا

يستعد البرلمان اليوناني للتصويت على مشروع قانون لتوسيع نطاق المياه الإقليمية للبلاد إلى 12 ميلًا بحريًا، بدلا من 6 أميال فقط في البحر الأيوني.





ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، إن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1947 التي تقوم فيها اليونان بتوسيع أراضيها ذات السيادة الوطنية.





وأكد ميتسوتاكيس أن اليونان تحتفظ بالحق في ممارسة الحقوق المقابلة في جزيرة كريت وأجزاء أخرى من أراضيها.





وكانت تركيا قد حذرت من أن التوسيع الشرقي لحدود اليونان الإقليمية سيكون "سببًا للحرب".





وأوضح رئيس الوزراء اليوناني أن البلاد كانت توسع أراضيها السيادية "لا بضم الأراضي [الأجنبية]، ولا على حساب الدول الأخرى، ولكن باتباع الإجراءات التي تستند إلى القانون الدولي"، في إشارة إلى قانون الأمم المتحدة للبحار الذي يعطي اليونان الحق في توسيع حدودها البحرية إلى 12 ميلا.



