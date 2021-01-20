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رياضة

كواليس حسم مصير تشكيل رابطة الأندية المحترفة بالقسم الثاني

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:42 م
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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يسرى غازى
تبحث اليوم الأربعاء اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد مصير تشكيل رابطة الأندية المحترفة للقسم الثاني.

وكشف مصدر مطلع داخل الجبلاية أنه سيكون دور الرابطة فى قادم الأيام إدارة مسابقة دوري القسم الثاني وبحث تسويق المسابقة لخلق استفادة للأندية.

تابع:  بشكل ودي تم اتفاق ودي بين أندية المجموعات الثلاث علي أن ترشح كل مجموعة اثنين بالتوافق بينهم ليصبح ٦ أعضاء مرشحين بشرط الا يكونوا من أعضاء مجالس إدارات أو عاملين بالنادي على أن يرشح اتحاد الكرة عضو ليكون العدد بالرابطة ٧ أعضاء.

أضاف : أندية الصعيد استقرت علي اختيار الدكتور ناصر الوصيف وصبري فراج وفرق القاهرة استقرت علي اختيار خالد لطيف ومحمد الطويلة ومجموعة بحري اختارت اللواء مشهور احمد وأحمد إبراهيم مجاهد.

استطرد : تم اغلاق باب الترشح لانتخابات الرابطة وستجري الانتخابات يوم ٢٤ يناير الجارى لحسم اختيار الرابطة رسميا.

وقال ايضا: يحق لأي أحد غير عامل بنادي أو عضو بمجلس الإدارة الترشح بشرط تذكيته من ناديه الذي يلعب بالقسم الثاني.
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