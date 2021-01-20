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رياضة

بيراميدز يطلب حكاما أجانب أمام الأهلي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:07 م
بيراميدز ضد الأهلي
بيراميدز ضد الأهلي
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ملك موسى
كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، عن أن هناك اتجاها قويًا داخل النادي لطلب إسناد مباراة الفريق أمام الأهلي المقرر لها يوم ٢٦ يناير إلى طاقم حكام أجانب.

ويستضيف بيراميدز نظيره الأهلي يوم ٢٦ يناير الجاري على استاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المصدر بأن النادي يتجه للتقدم بطلب إلى اتحاد الكرة لإسناد مباراة الفريق أمام الأهلي إلى طاقم تحكيم أجنبي من أجل تطبيق العدالة في اللقاء.

وتابع المصدر بأن بيراميدز لا يفضل إسناد المباراة لطاقم تحكيم مصري حتى لا يتعرض للضغوطات خلال اللقاء، وبالتالي فإن الاتجاه هو طلب طاقم تحكيم أجنبي للمباراة.
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