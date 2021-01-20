بعد تعرية الطفلة ومحاولة حرقها حية.. والدتها: أبوها هددني وصورني عريانة

استمعت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية إلى أقوال الزوجه المتهم زوجها بتعرية ابنتها حيث قالت الزوجه أن الزوج اعتاد التعدي عليها بالضرب والسب وقام بالتعدى على والدها و على عدد من أقاربها وجيرانها وأنه دائم التهديد بتشويه سمعتها والإساءة إليها إذا لم تستمع لما يقوله وتتفذ ما يطلبه وأن الحياة بينهما كانت مستحيلة ولكنها كانت تتحمل من أجل رضيعتها حتى لا تبتعد عن حضن أبيها وامها واستمعت النيابة أيضا إلى أقواله الزوج المتهم والذي قال إن زوجته لها فيديوهات مخله بالآداب وأنه يشك في نسب ابنته بسبب هذه الفيديوهات موجها الاتهام إلى زوجته وانها هي التي دفعته إلى كل ما حدث بسبب الخلافات بينهم وتبادل الاثنين الاتهامات.





فيما وجهت النيابة تهمة الشروع فى القتل إلى الزوج لما قام به تجاه الرضيعه.





وقالت جدة الطفلة الرضيعة السيدة والتى تبلغ شهور وقام قام والدها بتعريتها والتعدي عليها انتقاما من والدتها أن زوج ابنتها سيئ السمعة وعلم وذلك بعد زواج ابنتهم وحاولت ابنتها ان تنفصل عنه ولكنها عندما انجبت كانت تريد أن تعيش من أجل ابنتها الرضيعه ".





وأضافت فى تصريح خاص " لصدى البلد" بأن زوج ابنتها قام بضرب زوجها وهو جد الرضيعه والتعدى على عمتها وعلى أقاربها عندما عاتبوه و حاولوا أن يصلحوا بينه وبين زوجته بسبب تعديه عليها بالضرب والسباب وضاقت الجده زوج ابنتها قام بالفعل بتصويرها عارية وأجبرها على أن تقول الألفاظ النابية وقام بإرسال هذه الصور ومقاطع الفيديو إلى والدها وتم عمل محضر في النيابة بهذا الاتهام الجديد له بإجبار الزوجة على التصوير مرغمة والنطق بألفاظ نابية.





وأضافت بنتى طيبه القلب وربيتها على حسن الخلق قطعت الزوج ولكنه كان غير جدير بها ولكن رضيعتها كبرتها على الاستمرار على الحياة معه رغم كل جيرانه له حتى من يعملون معه وهو يعمل ميكانيكي يعرفون جيدا اسلوبه الضوء في التعامل مع الآخرين كل مانريده حق بنتي وحق رضاعتها من هذا الأب الظالم القاسي الذي ليس له قلب ولا إحساس





فيما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية برئاسة الرائد محمد على رئيس مباحث المركز من ضبط اب قام بتعرية طفلته الرضيعة بقرية بانوب بمركز نبروه.





وتعود الواقعة عندما ورد إخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من ا أمال بسيونى محمد 31 عاما ربة منزل تتهم زوجها بتعرية طفلتها بأحد شوارع القرية للانتقام منها بسبب خلافات أسرية متتالية ونشرت فيديو قام بتصوير الواقعه ومدى قسوة الاب .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتبين أنه يدعى رمضان ح ح ٤٠ عاما حال اختباءه بمنزل أحد أصدقائه بالقرية وتم إقتياده إلى مركز شرطة نبروه.



