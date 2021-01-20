مقارنة بين الفتيس الأوتوماتيك والمانيوال ومميزات وعيوب كل منهما



الكثير من المقبلين على شراء سيارة يقعون في حيرة من أمرهم خصوصا عند سؤالهم هل يريدون شراء سيارة مانيوال أو سيارة اوتوماتيك بالرغم من أن الفيس الاوتوماتيك اسهل في القيادة الا ان الكثير من محبي القيادة يفضلون الفتيس الأوتوماتيك .





بعض السائقين يعتقد أن الفتيس الاوتوماتيك يستهلك بنزين بصورة أكبر من الفتيس المانيوال وهذا غير صحصح خصوصا في السيارات الحديثة خصوصا بعد تزويدها بأنظمة تساعد على خفض استهلاك الوقود بصورة كبيرة.







وفي هذا السياق نجري مقارنة تفصيلية بين الفتيس المانيوال والفتيس الاوتوماتيك :







1- تجربة القيادة

يتميز الفتيس الاوتوماتيك بسهولة القيادة خاصة في الزحام المروري، ويعتبر مريح اكثر أكثر للسائق لانة ينقل السرعات و يتكيف حسب حالية السير، علي عكس الفتيس اليدوي ال1ي يتطلب تدخل السائق لتغيير السرعة فأن كان السائق يبحث عن الراحة فيفضل شراء سيارة أوتوماتيكية .





2- السعر





السيارات التي تعمل بفتيس اوتوماتيك يزيد سعرها بعض الشئ عن مثيلاتها التي تعمل بفتيس مانيوال .





3- تكلفة الصيانة





الفتيس المانيوال يتميز بسهولة صيانته، بعكس الفتيس الاوتوماتيك الذي يصعب صيانته ويحتاج إلى أجهزة والآت إضافية للصيانة، وهو ما يعني أن تكلفة الفتيس المانيوال تقل بكثير عن الفتيس الاوتوماتيك .





4- استهلاك البنزين



