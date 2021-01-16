أسباب طقطقة الفتيس الأوتوماتيك في السيارة

يفضل العديد من سائقي السيارات قيادة السيارات الاوتوماتيك لسهولتها في القيادة لأنها لا تتطلب تدخل مباشر من السائق لتغغير سرعتها بس يتم ها الامر بشكل اوتوماتيكي .





الفتيس الاوتوماتيك يعتبر من اهم الأجزاء في السيارة السيارة، مع مرور الوقت أو سوء الاستخدام يتعرض لبعض الأعطال، و من ابرز الاعطال التي يتعرض لها فتيس السيارة الاوتوماتيك هو صدور صوت طقطقة خصوصا عند وضع الفتيس علي وضع الحياد و الي يشير الية حرف N المكتوب علي الفتيس .





يجب علي قائد السيارة ان لا يتجاهل صيانة السيارة او يتجاهل اي صوت غير معتاد يصدر منها او من الفتيس لأن التجاهل يؤدي الي تفاقم المشكلة و سنعرض عليكم اسباب الاعطال .









اسباب عطل الفتيس الاوتوماتيك في السيارة :





1- تأكل علبة التروس





2- زيادة الرواسب و الشوائب في زيت الفتيس





3- وجود تلف في وصلة تبريد الفتير الواصلة من الريداتير





4- انخفاض مستوى زيت الفتيس مما يترتب علية احتكاكات عنيفة









علامات تدل علي وجود عطل في الفتيس :





1- تسريب زيت الفتيس





2- وجود رائحة احتراق زيت الفتيس، بسبب ارتفاع درجة حرارة التروس





3- صعوبة في النقل بين الأوضاع المختلفة للفتيس



