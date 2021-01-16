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سيارات

أسباب طقطقة الفتيس الأوتوماتيك في السيارة

السبت 16/يناير/2021 - 05:13 ص
اسباب طقطقة الفتيس
اسباب طقطقة الفتيس الاوتوماتيك في السيارة
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اشرف عطية
يفضل العديد من سائقي السيارات قيادة السيارات الاوتوماتيك لسهولتها في القيادة لأنها لا تتطلب تدخل مباشر من السائق لتغغير سرعتها بس يتم ها الامر بشكل اوتوماتيكي .

الفتيس الاوتوماتيك يعتبر من اهم الأجزاء في السيارة السيارة، مع مرور الوقت أو سوء الاستخدام يتعرض لبعض الأعطال، و من ابرز الاعطال التي يتعرض لها فتيس السيارة الاوتوماتيك هو صدور صوت طقطقة خصوصا عند وضع الفتيس علي وضع الحياد و الي يشير الية حرف N المكتوب علي الفتيس . 

يجب علي قائد السيارة ان لا يتجاهل صيانة السيارة او يتجاهل اي صوت غير معتاد يصدر منها او من الفتيس لأن التجاهل يؤدي الي تفاقم المشكلة و سنعرض عليكم اسباب الاعطال . 


اسباب عطل الفتيس الاوتوماتيك في السيارة : 

1-  تأكل علبة التروس

2- زيادة الرواسب و الشوائب في زيت الفتيس 

3- وجود  تلف في وصلة تبريد الفتير الواصلة من الريداتير 

4- انخفاض مستوى زيت الفتيس مما يترتب علية احتكاكات عنيفة 


علامات تدل علي وجود عطل في الفتيس : 

1- تسريب زيت الفتيس 

2- وجود رائحة احتراق زيت الفتيس، بسبب ارتفاع درجة حرارة التروس

3- صعوبة في النقل بين الأوضاع المختلفة للفتيس

4- صدور أصوات مزعجة من الفتيس
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