ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لا يجوز الخروج عليها.. رئيس النواب: لن تثنينى أي عقبة عن تطبيق اللائحة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:11 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي -يوسف سامح
قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: لن تثنيني أي عقبة عن تطبيق الدستور والقانون واللائحة، أعلم نفسي أولا وأرجو منكم إعادة بحث ودراسة اللائحة بتمعن ولا يجوز الخروج عليها وهي جزء من سلوك ومظهر هذا المجلس.

جاء ذلك ردا على الاعتذار الذي تقدم به النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، أمام الجلسة العامة بسبب ما شهدته الجلسة من مشادات بسبب إقفال باب المناقشة.

وقال أشرف رشاد: نعتذر على الاحتجاج المشروع، ولكن النواب محلمين بمطالب وآمال وطموحات أبناء دوائرهم.

وأشار إلى أنه قام بعمل إحصاء للكلمات التي ألقيت أمام وزير التربية والتعليم، مشيرا إلى أنها وصلت لنحو 35 كلمة، مثلت 17 محافظة، وجميع الأحزاب بما فيهم المستقلين، فضلا عن مشاركة أعضاء من 25 لجنة نوعية.

فيما رد المستشار حنفي جبالي بقوله: سوف ترهقون من كثرة تقديم الطلبات، مطالبا كل هيئة برلمانية بأن تنظم نفسها وترشح من يتكلم.

وأشار إلى أنه تلقى أكثر من 100 طلب للحديث، قائلا: "100 اسم معناه هنتكلم لبكره الصبح"، مؤكدا أن المناقشة متاحة داخل اللجان والجميع سيأخذ الفرصة كاملة.

وتسائل: لماذا الاستعجال؟، الأمر بدأ بداية قوية بالرقابة، وتركنا التشريع مؤقتا لأنها أهم في الوقت الحالي، مؤكدا أنه من المهم أن يكون مظهر النواب حضاري أمام الوزراء، والكل سيأخذ الفرصة.

وحول العلاقة مع الحكومة، أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة ليست خصما، قائلا: نتعاون لتصحيح ما نراه ليستمر المسار سليما.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حنفي جبالي يرفع أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني ليعود للانعقاد غدا

تمهيدا لإعلان تشكيل اللجان النوعية.. حفني جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

بعد رسالة الحكومة للبرلمان.. النواب يوافق على إحالة مشروعات القوانين المعطلة للجان النوعية.. ورفع الجلسة العامة لحين الانعقاد الأحد المقبل

رئيس النواب يوافق على مقترح أشرف رشاد بتأجيل اجتماعات اللجان

حنفي جبالي: هناك سلطة مطلقة لرئيس النواب في إغلاق باب المناقشة

رئيس مجلس النواب يغلق باب المناقشة على بيان وزير التعليم العالي

ترشيحاتنا

رد حاسم من وليد صلاح الدين بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي..فيديو

إحالة المتهمين باغتصاب مريضة السرطان بقليوب للجنايات

بيراميدز يطلب حكاما أجانب أمام الأهلي

مدرب الهلال ينفي طلبه التعاقد مع ساسي ويكشف سر تعثر جيرالدو مع الأهلي.. فيديو

فور دخوله البيت الأبيض.. بايدن يعتزم إصدار 17 أمرا رئاسيا

عائدة من الموت تحكي لحظات خروج روحها من جسدها.. تفاصيل مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مفاجأة جثمان عبد الحليم حافظ.. متى تتوقف جثث الموتى عن التحلل؟

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية