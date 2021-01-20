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سيارات

لماذا تصدر السيارة صوتا غريبا عند الرجوع للخلف.. وما سرعتها القصوى في هذا الوضع؟

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:00 م
الرجوع للخلف بالسيارة
الرجوع للخلف بالسيارة
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اشرف عطية
لا يزال عالم السيارات يتحلي ببعض الغموض في الامور التي تتعلق بالمحرك، ومن الأمور التي لا يعرفها بعض مالكي السيارات؛ هو الصوت الغريب الذي يصدره المحرك عند رجوع السيارة للخلف .

وكما أن بعض السائقين ايضا لا يعرفون ما هي السرعة القصوي التي من الممكن ان تصل لها السيارة اثناء الرجوع للخلف، وهو ما نوصحه في السطور التالية.

السرعة القصوى التي يمكن ان تصل لها السيارة اثناء الرجوع للخلف وصلت حتي 50 كيلو متر في الساعة و ذلك اقناء اجراء هذا الاختبار عليها في سيارة  بي إم دبليو BMW M5 ووصلت في سيارة اخري ماركة فورد فيجن ford fusion حتي 65 كيلو متر في الساعة وهذا الاختبار أوضح أن كل سيارة لها سرعتها القصوي للرجوع الي الخلف، و متوسط هذة السرعة يقع بين 40 الي 70 كيلو متر في الساعة .

اما عن سبب صدور صوت غريب اثناء رجوع السيارة الخلف؛ فيحدث بسبب اختلاف التروس المخصصة للقيادة نحو الأمام، والتروس المخصصة للقيادة نحو الخلف لأن التروس تتغير حسب الحركة .

وتتمتع التروس المخصصة للسير نحو الأمام بصوت خفيف بفضل تصميمها الحلزوني لتوزع الطاقة بشكل مناسب ليصدي صوت هادي و غير مزعج اما عند القيادة للخلف متتتغير التروس و التي بطبيعة الحال تصميمها غير حلزوني فيجب الفصل بين تصميم تروس الامام و الخلف حتي لا يختلط الامر علي ناقل الحركة.
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