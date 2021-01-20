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أخبار العالم

إغلاق ميناء جدة السعودي لهذا السبب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:51 م
ميناء جدة السعودي
ميناء جدة السعودي
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محمود نوفل
 
كشفت صحيفة المدينة المنورة السعودية  عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بـميناء جدة الاسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

وكانت  الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" اليوم،  أعلنت عن أطلاق أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة الإسلامي خلال عام 2021.

ويربط خط الشحن الملاحي الجديد شمالًا من أوروبا والبحر المتوسط وإلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية مرورًا بشمال أفريقيا بحسب وكالة الأنباء السعودية واس  

كما يغطي موانئ مهمة منها ميناء طنجة في المغرب وميناء الجزيرة في أسبانيا.
 
ويعد استكمالًا للشراكات الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية ممثلة بشركة "هاباغ لويد" وشركة "سي ام ايه سي جي ام" وشركة "كوسكو" وشركة "ون" كبرى شركات الشحن البحري الرائدة في العالم.

وسيوفر الخط الجديد" IO3 "خدمة ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا، وتتكون الخدمة من 7 سفن، بطاقة استيعابية تعادل 8500 حاوية قياسية لكل سفينة ما يقارب 48 سفينة سنويًا، وذلك لزيادة سعة الشحن عن سابقها.

وتأتي هذه الخطوة النوعية استمرارًا للمبادرات التي أطلقتها موانئ ضمن مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وبمتابعة من معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية وجذب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 نحو ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجيستي.
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