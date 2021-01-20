عقب حفل التنصيب.. نتنياهو يوجه رسالة إلى بايدن.. ويشكر ترامب لهذه الأسباب

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تهنئة للرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بعد تنصيبهما اليوم.





وقال نتنياهو في كلمة له اليوم: "الرئيس بايدن.. لقد كانت بيني وبينك صداقة شخصية حميمة تعود إلى عقود عديدة.





وأضاف: "أتطلع إلى العمل معكم لتعزيز التحالف الأمريكي الإسرائيلي، ومواصلة توسيع نطاق السلام بين إسرائيل والعالم العربي، ومواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها التهديد الذي تشكله إيران"، متمنيًا له كل النجاح والتوفيق.





كما وجه نتنياهو، كلمة شكر للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قائلا: "أشكرك على كل الأشياء العظيمة التي قمت بها من أجل إسرائيل، ولا سيما اعترافك التاريخي بالقدس عاصمة لإسرائيل وإبرام أربع اتفاقيات سلام بين تل أبيب والعالم العربي".





وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أدى اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، ليكون بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة بشكل رسمي.





كما أدت كامالا هاريس، اليمين الدستورية، كنائبة للرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل التنصيب أمام مبنى الكونجرس.





وكشفت صحف أمريكية أن جو بايدن، أدى اليمين الدستورية بصفته الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بوضع يده على الكتاب المقدس التاريخي لعائلة بايدن.





وتتداول عائلة بايدن النسخة منذ عقود، ويبلغ سمك الكتاب المقدس خمس بوصات، ويحتوي على صليب سلتيك على الغلاف ، وهو موجود لدى عائلة بايدن منذ عام 1893.





وكان بايدن قد حلف على الكتاب المقدس في كل مرة أدى فيها يمين القسم كنائب للرئيس الأمريكي وكل مرة كان فيها عضوًا في الكونجرس لسبعة مرات، بدءًا من عام 1973، وإلى توليه موقعه كنائب للرئيس الأسبق باراك أوباما.





وبدأ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.