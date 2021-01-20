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سيارات

كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:28 م
كل المفروض مرفوض..
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني
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ماجدة المهدي
"كل المفروض مرفوض اثبت للعالم إنك موجود.. متخليش حاجة توقفك.. اقفل باب حزنك على الآخر.. افتح باب الفرصة وعافر.. كل الحدوتة شوية مجهود.. متسبش الخوف يسرق من روحك برائتها.. جواك إنسان يقدر على الدنيا و مواويلها "، كلمات تلمس وجدانك مجرد سماعها بصوته النيلي ليخفف عن عاتقك أحمال الدنيا، فيمتلئ الكون بهجة وأملا فترى أبواب الحياة قد تفتحت على مصارعها لتستقبل ابتسامتك، مطرب وفنان أخلص لمشروعه الموسيقي، لم ينجرف خلف العصرية المؤقتة ، لذلك لقبه جمهور مملكته بالملك محمد منير.

حرص منير طيلة مشواره الفني على تقديم أغنيات هادفة تحمل في طياتها رسائل حب وأمل وتفاؤل لجمهوره وليست مجرد كلمات يتغزل بها العاشق لمعشوقته، لذلك اعتبر منير حالة خاصة لم يخلق مثلها من قبل ليتوج هذا المشوار في مشاهد أغنيته التشجيعية "كل المفروض مرفوض".

جسدت مشاهد كليب أغنية " كل المفروض مرفوض " ملامح المشوار الفني الطويل لمحمد منير منذ أن كان طفلا وحتى وقت تصويره، لتظهر بشكل مفاجئ سيارة كان يستقلها منير برفقة حبيبته وهو في سن الشباب ، اختارها منير بدقة للظهور في هذا الكليب وهذا يدل على مشاركتها الطويلة لمشواره ألا وهي السيارة MGB .

ظهرت السيارة MGB لأول مرة في فترة الستينيات، وكانت قد أنتجتها شركة صناعة السيارات الإنجليزية BMC BRITISH MOTOR CORPORATION في سبتمبر من العام 1962 وحتى تم وقف إنتاجها في عام 1980.

تميزت السيارة MGB بهيكل كلاسيكي ناعم وكانت جميع إصداراتها من فئة السيارات المكشوفة ذات المفهوم ثنائي الأبواب " كوبيه كابورليه"، واحتوت على شبكة امامية ذات مقاطع عرضية ينتصفها شعار MGB، وعلى جانبيها مصابيح دائرية انسيابية الشكل يقع أسفلها صادم معدني باللون الفضي، واتسمت السيارة باللون الأبيض الملكي المميز.

استمدت السيارة MGB قوتها من محرك بنزين سعة 1.8 لتر، متصل بناقل حركة يدوي الأداء،وحققت مبيعات هذه السيارة منذ بدء إنتاجها وحتى توقفه ما يقرب من 600 ألف نسخة.

جدير بالذكر أن أغنية كل المفروض مرفوض لمحمد منير من كلمات نصر الدين ناجي، وتوزيع و ألحان محمد رحيم، وتم إصدار هذه الاغنية في عام 2012.
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور
كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور
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