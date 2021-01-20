الرقابة المالية: 18.7 مليار جنيه إجمالى أرصدة التمويل متناهى الصغر بنهاية 2020

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نمو أرصدة التمويل متناهى الصغر خلال الربع الاول من 2020 بنسبة 40%، حيث سجلت 17.8 مليار جنيه مقارنة بـ 12.7 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من العام السابق.
وتابعت: "نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء جائحة كورونا، تراجع معدل النمو السنوي إلى 13.3% لتسجل قيمة الأرصدة حوالي 18.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق".
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وأضاف تقرير للهيئة عن حصاد 2020 أن عدد المستفيدين بلغ 3.2 مليون مستفيد بنهاية الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 2.9 في نهاية الربع المناظر من العام السابق، في حين أغلق العام بعدد مستفيدين بلغ 3.1 مليون مستفيد وهو نفس العدد الذي أغلق عليه العام السابق.
و ذكر التقرير، أنه تم تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018، ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2020 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 738 مليار جنيه وبلغ عددها حوالي 70 ألف إشهار وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات نحو 16.1% في نهاية عام 2020 مقارنة بنهاية عام 2019 .
وتابعت: "نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي جراء جائحة كورونا، تراجع معدل النمو السنوي إلى 13.3% لتسجل قيمة الأرصدة حوالي 18.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020 مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق".
أقرأ ايضا. . .19 مليون جنيه أرباح ممفيس للأدوية خلال 6 أشهر
وأضاف تقرير للهيئة عن حصاد 2020 أن عدد المستفيدين بلغ 3.2 مليون مستفيد بنهاية الربع الأول من عام 2020 مقارنة بـ 2.9 في نهاية الربع المناظر من العام السابق، في حين أغلق العام بعدد مستفيدين بلغ 3.1 مليون مستفيد وهو نفس العدد الذي أغلق عليه العام السابق.
و ذكر التقرير، أنه تم تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس 2018، ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2020 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 738 مليار جنيه وبلغ عددها حوالي 70 ألف إشهار وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات نحو 16.1% في نهاية عام 2020 مقارنة بنهاية عام 2019 .