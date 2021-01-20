أحمد موسى بعد الفوز على روسيا: منتخب مصر لليد أعاد ترتيب الأوراق ويؤدي بقوة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المنتخب المصري لكرة اليد حقق الفوز مساء اليوم علي منتخب روسيا في أول مباريات الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً في مصر.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": «منتخبنا يؤدي أداءً قويًا وتسيد مباراة روسيا من بداية المباراة وحتى النهاية»، موضحًا: «البطولة فيها منتخبات قوية علي أعلي مستوي، مثل البرازيل وألمانيا وفرنسا واليابان».



