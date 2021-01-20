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أحمد موسى بعد الفوز على روسيا: منتخب مصر لليد أعاد ترتيب الأوراق ويؤدي بقوة.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:56 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المنتخب المصري لكرة اليد حقق الفوز مساء اليوم علي منتخب روسيا في أول مباريات الدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً في مصر.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": «منتخبنا يؤدي أداءً قويًا وتسيد مباراة روسيا من بداية المباراة وحتى النهاية»، موضحًا: «البطولة فيها منتخبات قوية علي أعلي مستوي، مثل البرازيل وألمانيا وفرنسا واليابان».

وأشار: «أحمد الأحمر فاز بلقب رجل المباراة أمام روسيا بعد أن قدم مبارة رائعة»، مؤكدا: «فوز مستحق، ومنتخبنا أعاد ترتيب الأوراق، وحقق الانتصار على المنتخب الروسي».
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