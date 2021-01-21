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مرأة

بملابس لامعة.. شاهد أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني

الخميس 21/يناير/2021 - 01:01 ص
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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هاجر هانئ
حرصت الإعلامية رضوي الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها من احدث ظهور.


تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون لامع باللون الأسود مع جاكيت ذا أكمام طويلة  بنفس اللون  و القماشة لا يحمل أي نقوشات و نسقت معهما سترة قطنية باللون الأسود.

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لم تتكلف رضوي شربيني في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة و عدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوي الشربيني على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.



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