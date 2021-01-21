بملابس لامعة.. شاهد أحدث ظهور لـ رضوى الشربيني









تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون لامع باللون الأسود مع جاكيت ذا أكمام طويلة بنفس اللون و القماشة لا يحمل أي نقوشات و نسقت معهما سترة قطنية باللون الأسود.





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لم تتكلف رضوي شربيني في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة و عدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوي الشربيني على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.











