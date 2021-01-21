دون أدوية.. حيل تخلصك من ارتفاع السكر في الدم



هل تعانى من ارتفاع سكر الدم ؟.. إليك كيفية تنزيل السكر المرتفع بسرعه بالأعشاب والبقاء بصحة جيدة بحيل مجربة وسريعه يقدمها موقع "هيلث لاين".

تناول الاعشاب







تعد القرفة من أفضل الأعشاب فهي قد تساعد في علاج الالتهابات ، وعلاج الجذور الحرة التي يمكن أن تدمر الخلايا ، وتحارب البكتيريا.



وتشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يخفض

وتشير بعض الأبحاث إلى أنه قد يخفض مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري أو من المحتمل أن يصابوا بالمرض.





طعام صحى



على الجانب الأخر عندما تكون مصابًا بداء السكري من النوع 2 ، يمكن أن يساعدك ما تأكله في التحكم في نسبة السكر في الدم ، ودرء الجوع ، والشعور بالشبع لفترة أطول.





فيما يلي أطعمة يقول باورز، إنها يمكن أن تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة وتجعلك سعيدًا وصحيًا



1. الخضار النيئة







للحفاظ على السكر فى الدم اختر الخضراوات اللذيذة منخفضة الكربوهيدرات ، مثل الفطر والبصل والباذنجان والطماطم والقرع



2. عصير الليمون



إذا لم تكن من محبي الشاي الساخن ، جرب الشاي البارد بالليمون أو عود القرفة .



3. القليل من الدهون







تشمل خيارات الدهون الجيدة زيت الزيتون والأفوكادو والأسماك الدهنية





4.تناولى الاطعمه الغنية بالكروم











تشمل الأطعمة الغنية بالكروم صفار البيض ومنتجات الحبوب الكاملة والحبوب عالية النخالة والقهوة والمكسرات والفاصوليا الخضراء والبروكلي واللحوم. يشارك الكروم في استقلاب الكربوهيدرات والدهون. كما أنه يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ، وقد يؤدي نقص الكروم إلى تعريضك لعدم تحمل الكربوهيدرات .تشمل الأطعمة الغنية بالكروم صفار البيض ومنتجات الحبوب الكاملة والحبوب عالية النخالة والقهوة والمكسرات والفاصوليا الخضراء والبروكلي واللحوم.





5.لا تغفلى المغنسيوم

كما ثبت أن المغنيسيوم مفيد مستويات السكر في الدم ، وقد تم ربط نقص المغنيسيوم بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري وفي إحدى الدراسات ، كان الأشخاص الذين يتناولون أعلى كمية من المغنيسيوم معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 47٪

مراجع ..







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