مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين على طريق البحيرة

لقي 5 أشخاص مصرعهم وإصابة ٧ آخرون، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة نقل وسيارة ميكروباص على الطريق الزراعى أمام محطة بتروميل بالقرب من مركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام بدمنهور وحفظ الجثث في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الزراعى بالقرب من مركز كفرالدوار .

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل وسيارة ميكروباص، أسفر عنه مصرع ٥ أشخاص وإصابة ٧ آخرون وتم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي.

وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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