لو اشتريت عربية جديدة.. اتبع هذه النصائح

5- أما فرامل السيارة فهي تعمل بكامل طاقته فيجب أن يتم تليين بطانات واقراص الفرامل لبعض الوقت.





دائما السيارات تطلب عناية كبيرة، خاصة خلال فترة التشغيل الأولية أو ما يعرف بفترة التليين ،لذلك قدم خبراء السيارات عدد من النصائح الهامة التي يجب أن تتبعها في فترة تشغيل السيارات الجديدة.1- يجب الحرص دائما على إجراء أول عملية لتغيير الزيت بشكل مبكر ، حيث قدر بعض الخبراء بضرورة تغيير الزيت بعد 1000 كم .2- يجب الحرص دائما على عدم الضغط على دواسة البنزين، مع عدم القيادة على سرعات عالية .3-الحفظا دائما على معدل الدوران ، لأقل من 3000 آلاف دورة الدقيقة .4- الإطارات أيضا تحتاج إلى السير مسافة مايقرب من 150 كيلو متر ، حتى تلتصق على الطريق بشكل كامل ، والسبب في ذلك هو أن مطاط الإطارات مزود بشحم عازل ، ويساعد فصل الإطار .6-ضرورة فحص الإطارات ، وذلك بحثا عن أي أضرار ، وينبغي أيضا ضبط ضغط الإطار .7-ضرورة ايضا عمل جميع الصيانة في التوكيل الخاص بالسيارة ، خاصة كونها جديدة فلا تغامر وتذهب لأي مركز صيانة .