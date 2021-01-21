ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لو اشتريت عربية جديدة.. اتبع هذه النصائح

الخميس 21/يناير/2021 - 04:00 ص
سيارة جديدة
سيارة جديدة
Advertisements
أماني نوار
دائما السيارات تطلب عناية كبيرة، خاصة خلال فترة التشغيل الأولية أو ما يعرف بفترة التليين ،لذلك قدم خبراء السيارات عدد من النصائح الهامة التي يجب أن تتبعها في فترة تشغيل السيارات الجديدة.

1-    يجب الحرص دائما على إجراء أول عملية لتغيير الزيت بشكل مبكر ، حيث قدر بعض الخبراء بضرورة تغيير الزيت بعد 1000 كم .

2- يجب الحرص دائما على عدم الضغط على دواسة البنزين، مع عدم القيادة على سرعات عالية .

3-الحفظا دائما على معدل الدوران ، لأقل من 3000 آلاف دورة الدقيقة .

4- الإطارات أيضا تحتاج إلى السير مسافة مايقرب من 150 كيلو متر ، حتى تلتصق على الطريق بشكل كامل ، والسبب في ذلك هو أن مطاط الإطارات مزود بشحم عازل ، ويساعد فصل الإطار .

5- أما فرامل السيارة فهي تعمل بكامل طاقته فيجب أن يتم تليين بطانات واقراص الفرامل لبعض الوقت.

6-ضرورة فحص الإطارات ، وذلك بحثا عن أي أضرار ، وينبغي أيضا ضبط ضغط الإطار .

7-ضرورة ايضا عمل جميع الصيانة في التوكيل الخاص بالسيارة ، خاصة كونها جديدة فلا تغامر وتذهب لأي مركز صيانة .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نصائح مهمة عند ركن السيارة لفترات طويلة

في خطوات.. تعلم قيادة السيارات الأوتوماتيك والمانيوال

تعرف على أعراض تلف ديسك الفرامل "الطنابير"

تعلم قيادة السيارة الأوتوماتيك في خطوات بسيطة

ما الوقت المناسب لتغيير زيت الفرامل ومدة صلاحيته وأضراره؟

التصرف الصحيح في حال إضاءة لمبة الزيت بالسيارة.. فيديو

ترشيحاتنا

فضل الاستغفار بالأسحار

أول قرار لـ بايدن بعد أدائه اليمين رئيسًا للولايات المتحدة

حكم الخروج من المنزل على جنابة .. وهل تلعنه الملائكة؟

احذفه فورا.. فيسبوك ماسنجر أشد خطورة من واتس آب

هل يغني الاستحمام عن الوضوء؟.. الإفتاء تجيب

إلغاء حظر السفر على الدول الإسلامية.. بايدن يوقع سلسلة أوامر رئاسية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من دبي إلى أمريكا.. خاتم خطوبة ابنة ترامب يخطف الأنظار وسعره خيالي.. تفاصيل وصور

رحلة لا تنسى.. «كنغر» يتجول في أنحاء طائرة ركاب.. وأفراد الطاقم يوثقون اللحظة

وداعا ترامب.. بايدن يغير ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.. ما الجديد؟