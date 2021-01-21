حفر آبار جديدة بمركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء

أكدت الإدارة العامة للموارد المائية والمياه الجوفية بمحافظة شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من إنشاء بئرين جديدين في قرية المنبطح بمركز الحسنة ضمن منظومة حفر الآبار بمنطقة وسط سيناء، ويجري إنهاء إجراءات التشغيل لدخولهما الخدمة قريبا، وذلك بناء على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبد المعطى وزير الموارد المائية والري والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.

وأضافت المصادر بالإدارة، أنه تم تكليف طاقم فني للإشراف على عملية تجهيز البئرين، بكافة الأعمال المدنية والميكانيكة والكهربائية، لبدء عملية التشغيل وإنتاج المياه، لخدمة المناطق التي تحيط بمكان إنشاء البئرين ، وذلك في إطار خطة الوزارة للتنمية وتوفير المياه اللازمة للري حفاظا على المساحات الزراعية والتوسع فيها ، لخدمة سياسة التوطين للسكان المحليين في مناطق قري وتجمعات مركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء.

ولفتت المصادر، إلى أن أعماق الابار في مناطق وسط سيناء تصل إلى أكثر من 1200 متر تقريبا ، حيث تعطي تصرف يصل الي 50 متراً مكعب في الساعة، وتصل تكلفة إنشاء البئر الواحد التجهيزات نحو 8 ملايين جنيه تقريبا ، ولفتت المصادر إلي أن كميات المياه المنتجة من البئر تكفي لزراعة نحو 50 فدانًا زراعات متنوعة بما يكفي انتاجها السكان المحيطين بمكان حفر البئر.





وقال فرج سليمان محمد رءيس مركز ومدينة نخل ، انه تم تسليم المعدات الخاصة بحفر بئر مياه عميق بمنطقة ،" وادي البروك " لتوفير المياه في المنطقة وخدمة السكان المحليين ، مشيرا الي ان المنطقة غنية بمصادر المياه والتربة الجيدة التي يمكن زراعة أجود أنواع الخضروات والفاكهة عليها.

من جانبه قال النائب جازي عايد سعد عضو مجلس النواب عن وسط سيناء ، إنه تقدم بطلب لوزير الأسكان والشركة القابضة لمياه الشرب بسان إنشاء محطتي تحلية بكل من قرية الكتابة ورأس النقب.





حيث وافق الوزير علي الطلب وبالفعل تم وصول عدد من المعدات الخاصة بإنشاء محطة تحلية مياة للابار بقرية الكونتلا ، لتوفير احتياجات السكان المقيمين في القرية وتجمعاتها، كما تم تكليف لجنة من الشركة القابضة لمياة الشرب للقيام بزيارة لقرية رأس النقب مركز نخل لدراسة وتحديد مكان لإنشاء محطة تحلية لمياة الآبار، وتزويدها من مياه الآبار الموجودة بمنطقة وادي شعيرة.

من جانبه.. يقوم معهد بحوث الموارد المائية بمحافظة شمال سيناء ، بعمل أبحاث ودراسات علمية ، لتحديد أماكن حفر الآبار، كما تتولى وزارة الري تنفيذ مشروعات حفر الآبار وإنشاء البحيرات الصناعية ، بهدف التوسع في مشروعات التنمية بالمحافظة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وخاصة منطقة وادى البروك بوسط سيناء.