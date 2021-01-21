محمود ناجي يدير مباراة الأهلي والمقاولون اليوم

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد المصري برئاسة وجيه أحمد عن طاقم حكام مباراة فريق الأهلي أمام نادي المقاولون العرب المقرر لها اليوم الخميس بالجولة التاسعة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.





جاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاولون العرب على النحو التالي:



محمود ناجي حكما للمباراة، ويعاونه كل من هاني العراقي وأسامة السيد، والحكم الرابع محمد عبد الحفيظ، وجهاد جريشة حكما للفيديو وحسني سلطان مساعدا لحكم الفيديو.



