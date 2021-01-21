كورونا في إسرائيل.. تسجيل 8170 إصابة و29 حالة وفاة

اعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية صباح اليوم تسجيل 8174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بنسبة إيجابية 9٪ بعد إجراء 93283 فحصا.





وتظهر البيانات أيضًا أن عدد الاصابات الخطيرة 1132 ، بما في ذلك 317 على أجهزة التنفس .





فيما وصلت حالات الوفاة إلى 4179 بعد وفاة 29 مريضًا أمس.





في غضون ذلك ، تم تطعيم حوالي 200 ألف إسرائيلي ضد فيروس كورونا.





وكتب وزير الصحة يولي إدلشتاين على حسابه على تويتر أن 134 ألفًا تلقوا الجرعة الثانية وأن 71 ألفًا قد تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من اللقاح.





كما أعلن الوزير أنه حتى هذه المرحلة ، هناك 2،365،000 تم تطعيمهم في إسرائيل ، من بينهم 692،000 قد تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح .